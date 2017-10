Anzeige

Esslingen-Mettingen (pol) - Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag die Kelter in der Lerchenbergstraße eingebrochen. In der Zeit von 0.45 Uhr bis 9.05 Uhr verschafften sich die Täter laut der Polizei auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Gebäude. In der Kelter wurden mehrere Türen aufgebrochen, über die die Unbekannten auf Umwegen in den Verkaufsraum gelangten.

Dort durchwühlten sie Schubladen und Schränke sowohl im Bereich der Verkaufstheke als auch in einem angeschlossenen Büroraum. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang noch unklar. Fest steht, dass sie einen Schaden in vierstelliger Höhe verursachten. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.