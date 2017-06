Filderstadt-Plattenhardt (pol) - Zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Heinrich-Hertz-Straße ist es in den frühen Montagmorgenstunden gekommen. Zwei noch unbekannte Täter hatten sich nach Angaben der Polizei kurz vor vier Uhr Zugang verschafft, indem sie im hinteren Bereich des Marktes ein Fenster einschlugen. Anschließend drangen sie bis zum Büro vor und entwendeten einen Computer. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört. Der Computer konnte außerhalb des Getränkemarktes neben der Einstiegstelle aufgefunden werden. Ob noch weitere Gegenstände mitgenommen wurden, ist bislang nicht bekannt. Sofortige Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, blieben ohne Erfolg. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 0711/7091-3 entgegen.

Anzeige