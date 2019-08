Nürtingen (pol) Beim Versuch, in einen Getränkehandel in der Straße Im Grien einzubrechen, ist ein unbekannter Täter vermutlich durch die Auslösung des akustischen Alarms in die Flucht geschlagen worden.

Gegen 3.20 Uhr hatte der Unbekannte offenbar auf der Suche nach Stehlenswertem eine Schiebetür des Marktes gewaltsam nach innen gedrückt, um so in die Räume einzudringen. Vermutlich flüchtete er unmittelbar nach der Alarmauslösung. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.