Esslingen (pol) - Ein Einbrecher hat im Laufe des Sonntags versucht, in eine Gaststätte in der Schorndorfer Straße einzusteigen. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug machte sich der Täter in der Zeit von Mitternacht bis nachmittags um 16 Uhr an einem Fenster zur Küche des Lokals zu schaffen. Es gelang dem Unbekannten laut Polizei jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Der angerichtete Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.