Wernau (pol)Auf den Inhalt der Geldspielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Kirchheimer Straße eingebrochen ist. Gegen drei Uhr verschaffte sich der Einbrecher laut der Polizei gewaltsam über eine Türe Zutritt zu den Gasträumen. Dort wuchtete er zwei Geldspielautomaten auf und plünderte sie aus. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf knapp 400 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen.