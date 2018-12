Anzeige

Weilheim (pol) Am Freitag ist ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Gaststätte in der Bissinger Straße eingestiegen. Der Unbekannte muss in der Zeit zwischen 3.30 Uhr bis 17.20 Uhr in die Räumlichkeiten gelangt sein, berichtet die Polizei. Derjenige soll drei Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet haben. Wie viel Geld er an sich nahm, ist noch nicht bekannt. Außerdem konnte er eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag erbeuten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 beim Polizeirevier in Kirchheim zu melden.