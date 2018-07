Anzeige

Esslingen (pol)Die Geldspielautomaten einer Gaststätte in der Breitenstraße hatte ein Einbrecher im Visier, der laut der Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der Zeit von 3.30 Uhr bis 9.30 Uhr in die Gasträume eingedrungen ist. Zunächst hebelte der Unbekannte die Eingangstür auf, um anschließend auch die Automaten gewaltsam zu öffnen. Die Höhe des Diebesguts und der entstandene Sachschaden können noch nicht beziffert werden. Vom Polizeiposten Oberesslingen wurden zur Spurensicherung Experten der Kriminalpolizei angefordert.