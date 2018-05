Anzeige

Esslingen-Mettingen (pol) Auf den Inhalt der Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße eingebrochen ist. Wie die Polizei berichtet, hebelte der Einbrecher kurz vor zwei Uhr eine Türe auf und verschaffte sich so Zugang zu den Gasträumen. Dort wuchtete er drei Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Zudem ließ er noch einen kleineren Wechselgeldbetrag mitgehen und flüchtete mit seiner Beute, deren Wert noch nicht bekannt ist. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.