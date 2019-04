Kirchheim/Teck (pol) Ein bislang unbekannter Täter ist in eine Gaststätte in Kirchheim/Teck, in der Gaußstraße, eingebrochen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei wurde die Eingangstür zur Gaststätte in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr bis Karfreitag 14 Uhr gewaltsam aufgehebelt. In der Gaststätte, in der gerade Umbauarbeiten durchgeführt werden, wurde alles durchsucht. Laut dem Eigentümer wurde jedoch nichts entwendet. Die Spurensicherung am Tatort wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.