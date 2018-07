Anzeige

Unterensingen (pol/lh)Mehrere Spielautomaten hat ein Einbrecher am frühen Dienstagmorgen in einer Gaststätte in der Esslinger Straße aufgebrochen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Zwischen 3.30 Uhr und 7.30 Uhr hebelte der Unbekannte nach Polizeiangaben ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude, ehe er sich an den Automaten zu schaffen machte und danach unerkannt flüchten konnte. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Wendlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.