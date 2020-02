Landkreis Esslingen (pol)Im Laufe des Mittwochs wurde in der Zeit von 12.30 Uhr bis 21.45 Uhr im Kreis Esslingen in fünf Wohnhäuser eingebrochen. Über aufgehebelte Fenster gelangten bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Ruiter Straße in Esslingen-Berkheim, in der Neuffenstraße in Deizisau sowie dem Mörikeweg in Altbach. Über eine gewaltsam geöffnete Hintertür gelangten zudem Einbrecher in eine Wohnung in der Hauptstraße in Schlaitdorf. Um die Mittagszeit wurde in ein Wohnhaus im Nürtinger Stadtteil Hardt eingebrochen. Zu dieser Zeit befanden sich eine Mutter mit ihrem Baby im ersten Stock des Wohnhauses und wollten sich schlafen legen. Als die Frau das Hin- und Herschlagen einer Türe hörte, schaute sie im Erdgeschoss nach, woher die Geräusche kamen. Sie entdeckte die offenstehende Haustür und zwei aufgebrochene Türen zum Wintergarten. Vermutlich hatten die Einbrecher bemerkt, dass jemand zuhause war und das Haus fluchtartig verlassen. Über das erlangte Diebesgut der fünf Einbrüche liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung in die Häuser.