Plochingen (pol) - In eine Firma in der Brühlstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu den Firmenräumen, berichtet die Polizei. Dort durchsuchte er die Geschäftsräume nach potenziellem Diebesgut. Verschlossene Schränke oder Behältnisse brach er mit Gewalt auf. Soweit bekannt fielen ihm neben Bargeld, mehreren Festnetztelefonen samt Ladestationen, mehreren Digitalkameras und einem mobilen Navigationsgerät der Marke TomTom auch ein Mobiltelefon in die Hände. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise.