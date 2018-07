Anzeige

Esslingen (pol)Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Hochschule in der Flandernstraße eingebrochen. Gegen 23.30 Uhr wurde nach Polizeiangaben entdeckt, dass der Einbrecher eine Tür aufgehebelt hatte und so ins Gebäude gelangte. Dort wuchtete er mehrere Bürotüren auf und durchwühlte die Schränke und Schreibtische. Auch in der Mensa machte sich der Einbrecher auf seiner Suche nach lohnender Beute zu schaffen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.