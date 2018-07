Anzeige

Esslingen (pol)Beträchtlichen Schaden in noch nicht genau zu beziffernder Höhe haben ein oder mehrere Einbrecher im Laufe des Wochenendes in der Mensa der Hochschule in der Flandernstraße angerichtet. Nach dem Aufhebeln einer Tür waren die Täter nach Angaben der Polizei in den Gebäudekomplex eingedrungen, wo sie nicht nur die Räume und das Mobiliar durchwühlten, sondern auch mehrere Bürotüren mit brachialer Gewalt aufbrachen. Die Tat wurde am Montagmorgen, gegen 4.15 Uhr, entdeckt. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest.