Esslingen (pol)Zwei Unbekannte sind in eine Gaststätte in der Römerstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen Dienstag Mittag und Mittwoch Morgen hebelten sie eine Tür auf um einzudringen, so die Polizei. Anschließend durchsuchten sie die Räume, traten mehrere Türen ein und flohen mit Bargeld. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt.