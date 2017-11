Anzeige

Leinfelden-Echterdingen/Stetten (pol) - Nachdem er zunächst erfolglos versuchte, ein Fenster zu einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in Stetten aufzustemmen, hat ein noch unbekannter Einbrecher nach Polizeiangaben am Dienstag kurzerhand die Scheibe des Fensters eingeschlagen. Auf seiner Suche nach wertvollen Gegenständen stieß er in einer Schublade auf Schmuck, an dem er vermutlich auch bediente. Was genau abhandenkam und welche Werte damit verbunden sind, ist noch unklar. Am Fenster entstand ein Schaden von zirka 300 Euro.