Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Unbekannter ist am Dienstagabend, zwischen 17.45 Uhr und 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Reuteweg eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Er durchwühlte diverse Schubladen und Schränke des mehrstöckigen Wohnhauses. Auf der Suche nach Stehlenswertem nahm der Einbrecher Schmuck von noch nicht bekanntem Wert an sich. Auch die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.