Aichtal (pol)Durch das Aufhebeln einer Terrassentür ist am Donnerstag ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Haldenstraße im Stadtteil Aich gelangt. Zwischen 17 Uhr und 22 Uhr durchsuchte der Täter mehrere Räume, Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Nach jetzigem Kenntnisstand nahm der Unbekannte Bargeld, Schmuck und Kleidungsstücke an sich und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Nürtingen bittet nun Zeugen, die im Bereich der Haldenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.