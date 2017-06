Kirchheim (pol) - In ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Lindorf ist in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr und Donnerstagmittag, 12 Uhr eingebrochen worden, wie die Polizei schreibt.

Der bislang unbekannte Täter versuchte zunächst vergeblich, die verschlossene Haustür aufzuhebeln. Im Anschluss brach er von der Gartenseite aus die Terrassentür an dem Haus auf. Im Gebäude wurden verschiedene Schränke und Schubladen durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher etwas Bargeld. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Tatort.