Deizisau (pol) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 18.15 Uhr und 21.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Wertstraße eingebrochen. Der unbekannte Täter versuchte die Balkontür im Erdgeschoss aufzuhebeln, wobei die Doppelverglasung zu Bruch ging, so dass er schließlich ins Gebäude gelangen konnte. Im Wohnhaus wurden mehrere Räumlichkeiten nach Stehlbarem durchsucht. Nach derzeitigem Stand fielen dem Einbrecher Schmuck und Bargeld in die Hände. Techniker der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort.