Neuhausen (pol) - Am Donnerstagmorgen ist in der Zeit von sechs Uhr bis neun Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße eingebrochen worden. Über eine gewaltsam geöffnete Balkontür gelangte der Einbrecher nach Polizeiangaben ins Haus und durchstöberte das Schlafzimmer. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort.