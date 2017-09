Anzeige

Kirchheim (pol) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in die Räumlichkeiten eines Omnisbusbetriebes in der Henriettenstraße eingebrochen worden.

Der noch Unbekannte stieg in der Zeit zwischen 23 Uhr und 0.30 Uhr auf ein Vordach und hebelte ein Fenster im ersten Obergeschoß des Gebäudes auf, durch das er einstieg. Anschließend wurde eine weitere Bürotür aufgebrochen, wodurch sich der Eindringling Zugang zum ersten Obergeschoss verschafft hat. Hier wurden verschiedene Schränke und Schubladen durchstöbert. Nach bisherigen Feststellungen dürfte nichts entwendet worden sein. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.