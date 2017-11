Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol) - Auf Schmuck und Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der nach Angaben der Polizei am späten Dienstagnachmittag in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses im Teckweg eingebrochen ist. Zwischen 16.45 Uhr und 18 Uhr kletterte der Einbrecher auf den Balkon der Wohnung und hebelte dort die Balkontüre auf. Anschließend durchwühlte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro suchte er anschließend das Weite. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/70913 nach Hinweisen.