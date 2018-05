Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Am Mittwochabend ist ein bislang unbekannter Täter in eine Gärtnerei am Ortsrand von Leinfelden eingebrochen. Gegen 22.20 Uhr bemerkte eine Anwohnerin nach Angaben der Polizei Lärm vom Gelände der Gärtnerei und alarmierte die Beamten. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte am Tatort floh eine Person in Richtung Ortsausgang. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber gelang dem Unbekannten die Flucht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte sich der Täter über ein Fenster Zugang zum Verkaufsraum der Gärtnerei verschafft und diesen durchwühlt, jedoch nur einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Der hierbei entstandene Schaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt bittet nun Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bereich Echterdinger Straße/Schützenweg aufgefallen ist, um Hinweise unter der Telefonnummer 0711/7091-0.