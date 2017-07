Wernau (pol) - Auf Geld in Automaten hatten es noch unbekannte Täter abgesehen, die in den frühen Morgenstunden des Montag in ein Bistro in der Kirchheimer Straße in Wernau einstiegen, berichtete die Polizei. Die Täter, vermutlich zwei, versuchten zunächst die Haupteingangstüre aufzuhebeln, was nicht gelang. Anschließend bemerkten sie auf der Rückseite auf einer Höhe von über vier Metern ein offenstehendes Fenster. Vermutlich mit Hilfe einer Leiter gelangten sie laut Polizei in der Zeit zwischen 2.30 und 4.30 Uhr auf diese Höhe und drangen durch das Fenster ins Innere des Bistros ein. Hier brachen sie die drei Geldspielautomaten auf und entnahmen daraus Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wernau unter der Nummer 07153/97240 entgegen.

Anzeige