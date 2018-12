Anzeige

Kirchheim unter Teck (pol) Zu einem Einbruch in ein Bistro ist es von Sonntag, 3 Uhr auf Montag, 9.15 Uhr gekommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Gebäude und ging anschließend zielgerichtet die im Gastraum aufgehängten Spielautomaten an. Nachdem er diese aufgehebelt hatte, entwendete er das darin befindliche Münzgeld in unbekannter Höhe und verließ das Bistro anschließend wieder über das Fenster. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro.