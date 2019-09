Filderstadt (pol)Am Freitagabend hat sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Bernhausen verschafft. Der Einbruch soll zwischen 17 und 23.30 Uhr stattgefunden haben, meldet die Polizei.

Der Einbrecher hebelte eine Balkontüre auf, um in das Mehrfamilienhaus in der Bruckenackerstraße zu gelangen. In der Wohnung durchsuchte er offenbar mehrere Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Außerdem bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0711/70913 um Zeugenhinweise.