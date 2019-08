Filderstadt - Bernhausen (pol) Bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend zwischen 22 Uhr und Mitternacht in ein Wohnhaus in der Karlstraße in Bernhausen eingebrochen. Laut Polizeimeldung sollen die Unbekannten eine Terrassentür aufgehebelt haben. Im Wohnhaus wurden offenbar mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.