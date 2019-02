Anzeige

Esslingen-Berkheim (pol)Vermutlich gestört wurde ein Unbekannter, der am Mittwochabend in ein Wohnhaus in der Gartenstraße eingebrochen ist. Gegen 19.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher zunächst über einen ungesicherten Lichtschacht Zugang zum Kellerfenster und hebelte dieses anschließend auf.

Möglicherweise wurde er dabei durch die zurückkehrenden Hausbewohner gestört und flüchtete, wie die Polizei berichtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er das Haus nicht betreten. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt.