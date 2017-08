Altbach (pol) - Durch das Aufhebeln einer Eingangstüre sind zwei Unbekannte am Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr in eine Gaststätte in der Altbacher Bahnhofstraße eingebrochen, teilte die Polizei mit. Laut Polizei stand einer der Täter vor dem Gebäude Schmiere, während sein Komplize in die Gaststätte eindrang und mehrere Spielautomaten aufbrach. Noch vor der Alarmierung der Polizei flohen die Täter in Richtung eines nahegelegenen Sportgeländes. Die beiden Unbekannten sind wahrscheinlich männlich, einer der Täter war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet, der zweite mit Jeans und schwarzer Mütze. Der genaue Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt der Polizeiposten Plochingen unter der Nummer 07153/3070 entgegen.

Anzeige