Leinfelden-Echterdingen (pol)In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte laut Polizei über die Glaseingangstüre in eine Bäckerei in der Filderstraße in Musberg eingebrochen und haben mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Eine Angestellte alarmierte um kurz nach 6 Uhr die Polizei, als sie das Geschäft in Betrieb nehmen wollte. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere hundert Euro.