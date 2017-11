Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - In einer Arztpraxis in der Echterdinger Brühlstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden.

Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangte der bislang unbekannte Täter laut Polizei in der Zeit von 23.15 Uhr abends bis sechs Uhr morgens in das Gebäude. Beim Durchstöbern des Mobiliars fand der Einbrecher Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es konnten Spuren am Tatort gesichert werden.