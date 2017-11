Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Durch das Aufhebeln einer Holztür ist es einem unbekannten Täter, in der Zeit von Samstag, 16.45 Uhr, bis Montag, acht Uhr, gelungen, in ein Geschäftshaus in der Stadtmitte Echterdingen einzudringen. Im Gebäude brach er weitere Türen auf, ehe er in die Geschäftsräume einer Apotheke gelangte. Hier erbeutete er aus den Kassen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ob weitere Gegenstände oder Arzneimittel abhandenkamen, ist noch unklar. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf ungefähr 3.000 Euro.