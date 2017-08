Kirchheim (pol) – In die Büroräumlichkeiten einer Altenhilfe in der Tannenbergstraße ist in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr, eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der Unbekannte ins Innere, öffnete dort gewaltsam eine Tür und machte sich am Tresor zu schaffen. Über ein mögliches Diebesgut liegen laut Polizei noch keine Erkenntnisse vor.

