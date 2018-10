Anzeige

Aichwald (pol) In den Abendstunden des Samstags, zwischen 17 Uhr und 23 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in Aichwald-Krummhardt gewaltsam eingedrungen. Er durchsuchte mehrere Räume, entwendete Schmuck von noch unbekanntem Wert und verließ das Haus durch die Terrassentür. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt. Das Polizeirevier Esslingen, Tel. 0711 / 3990-330, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben.