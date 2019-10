Baltmannsweiler (pol)Schaden in Höhe von 1.000 Euro hat ein Einbrecher in einem Jugendzentrum in der Baacher Straße angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, drang der Unbekannte zwischen dem 16.10.2019 und dem 23.10.2019 über ein aufgehebeltes Fenster in die Räume ein, wo er sich noch gewaltsam an einer Tür und den Schränken zu schaffen machte und das Mobiliar durchsuchte. Entwendet wurde aber offensichtlich nichts. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen.