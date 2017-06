Ostfildern (pol) – Am helllichten Tag ist ein Unbekannter heute in Nellingen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Maybachstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der Einbrecher auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zum Treppenhaus. Im Obergeschoss brach er zwei Wohnungstüren auf und durchsuchte die Wohnungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fand er aber nichts von Wert und flüchtete ohne Beute. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Anzeige