Esslingen (pol) - ein Einbrecher, der am gestrigen Montag in ein Wohnhaus in der Hohenheimer Straße in Pliensauvorstadt gewaltsam eindringen wollte, ist vermutlich von der nach Hause kommenden Bewohnerin gestört worden. Der Unbekannte gelangte nach Angaben der Polizei über das rückwärtige Grundstück auf die Terrasse und versuchte dort zwei Terrassentüren aufzuhebeln. Aus nicht näher bekannten Gründen ließ er von seinem Vorhaben ab. Die Bewohnerin hatte das Haus gegen 13 Uhr verlassen und war um 18.45 Uhr wieder zurückgekehrt. Möglicherweise hat sie ihn hierbei überrascht.