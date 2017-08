Filderstadt-Bernhausen (pol) - Am Donnerstagmorgen hat eine aufmerksame Frau in der Dresdener Straße möglicherweise einen Einbruch in ein Wohnhaus verhindert. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete die Zeugin gegen 8.30 Uhr einen Mann, der wiederholt an der Haustür des Nachbargebäudes klingelte und sich einem gekippten ebenerdigen kleineren Fenster zuwandte. Nachdem er zunächst die Örtlichkeit verlassen hatte, kehrte er wenig später wieder zurück, um erneut zu klingeln. Anschließend begab er sich auf die Gebäuderückseite und verschwand aus dem Sichtfeld der Frau. Der Nachbarin kam dies alles recht merkwürdig vor. Sie schaute nach und entdeckte den Fremden, der sich gerade an der Terrassentür zu schaffen machte und sprach ihn an, woraufhin dieser seinen Rucksack schnappte und mit einem dunklen Mountainbike wegfuhr. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, in die auch ein Polizeihubschrauber hinzugezogen wurde. Diese verliefen ohne Erfolg. An der Terrassentür konnten zahlreiche Hebelspuren festgestellt werden. Die Türe hatte aber nicht nachgegeben, da die Bewohner sich nach einem früheren Einbruch von der Polizei beraten ließen und entsprechend Sicherungsvorkehrungen getroffen hatten. Der Tatverdächtige soll 40 bis 45 Jahre alt und 1,80 bis 185 Meter groß gewesen sein. Er war korpulent, hatte eine Glatze und eine auffallende Nackenfalte. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt oder Poloshirt.

