Anzeige

Ostfildern (pol) Am Freitag zwischen 9 und 20.10 Uhr ist ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Wohnhaus in Ruit eingedrungen. Der Täter hebelte die Terrassentür im Weinbergweg auf und gelangte so ins Gebäude. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten sowie Behältnisse und entwendete Schmuck und Fotokameras im Wert von mehreren tausend Euro.

Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren am Tatort.