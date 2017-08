Kirchheim (pol) - In die Büros der Verwaltung eines Seniorenstifts in der Osianderstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Über den Hintereingang gelangte der unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagmorgen, 6 Uhr, ins Gebäude und öffnete im Inneren gewaltsam sieben Bürotüren. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht und Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus Geldkassetten entwendet.

