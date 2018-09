Anzeige

Ostfildern (pol) - Am frühen Montagmorgen ist nach Angaben der Polizei in ein Hotel in der Kreuzbrunnenstraße eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 00.10 Uhr und 05.20 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über einen Hintereingang ins Innere des Hotels. Aus einem Büroraum ließ der Einbrecher ersten Erkenntnissen nach einen Tresor mit Bargeld und Briefmarken sowie eine Geldkassette mitgehen. Die Höhe des Diebesguts lässt sich noch nicht beziffern. Beim Versuch im Laufe des Wochenendes in einen sich in der Nähe befindlichen Kindergarten einzubrechen, ist der Täter gescheitert. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Tatort. In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Montagmorgen, 06.50 Uhr, scheiterte der Einbrecher, die Eingangstür zu dem Kindergarten in der Hellmuth-Hirth-Straße aufzudrücken. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob möglicherweise ein Tatzusammenhang besteht.