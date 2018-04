Anzeige

Oberboihingen (pol) Bislang unbekannte Täter traten zunächst die Tür zur Werkstatt eines Arbeitskreises ein. Auf dieselbe Art und Weise gelangten sie noch in einen Lagerraum in dem Gebäude in der Bahnhofstraße. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Die Beamten des Polizeiposten Wendlingen haben die Ermittlungen aufgenommen und konnten mehrere Spuren am Tatort sichern.