Deizisau (pol) - Einen Hofladen in Deizisau hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Einbrecher ins Visier genommen. In der Zeit von 18.30 bis 7.30 Uhr gelang es dem unbekannten Täter, ein Fenster gewaltsam zu öffnen und so in die Geschäftsräume einzudringen. Das teilt die Polizei mit.

Abgesehen hatte er es offenbar ausschließlich auf Bargeld. Aus der Kasse und einem Sparschwein entnahm der Einbrecher das vorhandene Geld und flüchtete anschließend. Den am Fenster angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.