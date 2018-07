Anzeige

Esslingen (pol/lh)Noch unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 5.45 Uhr, in die Hochschule in der Flandernstraße eingestiegen. Über eine gewaltsam geöffnete Notausgangstür verschafften sie sich ersten Erkenntnissen zufolge Zutritt. Anschließend suchten sie offenbar gezielt die Mensa auf, wo die Kassen durchsucht wurden. Da diese allerdings leer waren, begnügten sich die Täter mit Süßigkeiten im Wert von etwa 150 Euro. An der Notausgangstür entstand ein Schaden von annähernd 1 000 Euro.