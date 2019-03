Kirchheim (pol) Auf Automatengeld und Alkohol hat es ein Einbrecher Mittwochnacht in einer Gaststätte im Stadtteil Ötlingen abgesehen. Zwischen 0.30 Uhr und 8.15 Uhr hebelte er laut Polizei die Eingangstür zum Lokal in der Stuttgarter Straße auf. Im Gebäude brach er eine weitere Tür auf und öffnete mehrere Spielautomaten gewaltsam. Außer dem Geld in den Automaten stahl der Eindringling kartonweise Spirituosen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.