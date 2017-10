Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol) - Eine böse Überraschung hat es am Sonntagabend für die heimkehrenden Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gegeben. Während ihrer Abwesenheit in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr war nach Angaben der Polizei ein noch unbekannter Täter über ein aufgebrochenes Fenster in die Erdgeschosswohnung eingestiegen.

Der Einbrecher durchsuchte in der Folge die Wohnung und fand neben Bargeld auch Schmuck vor. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden am Fenster, der nochmals mit rund 500 Euro zu Buche schlägt. Spezialisten der Kriminalpolizei konnten am Tatort etliche Spuren sichern, die möglicherweise Ansatzpunkte für die Ermittlung des Täters liefern können. Die Polizei Filderstadt hofft darüber hinaus aber auch auf Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, die im fraglichen Zeitraum gemacht wurden. Solche werden unter der Telefon-Nummer 0711/70913 entgegen genommen.