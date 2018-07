Anzeige

Wolfschlugen (pol/lh)Am Mittwochnachmittag, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17 Uhr, hat ein Einbrecher nach Polizeiangaben in der Grötzinger Straße zugeschlagen. Der unbekannte Täter gelangte über eine aufgebrochene Kellertür in das Wohnhaus und machte sich anschließend in allen Räumen auf die Suche nach Beute. Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendete der Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Schmuck. Zurück blieb ein Schaden von rund 1 000 Euro. In diesem Zusammenhang erinnerte sich Geschädigte an zuletzt häufiger werdende Besuche von Bettlern, die womöglich mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Gleichzeitig ergab eine Befragung der Nachbarschaft, dass im Tatzeitraum ein verdächtiger BMW mit ausländischem Kennzeichen im fraglichen Bereich gesehen wurde. Das Polizeirevier Nürtingen nimmt Zeugenhinweise zu weiteren verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen.