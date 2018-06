Anzeige

Kohlberg (pol) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen Samstagmorgen in der Metzinger Straße Zugang auf das Garagendach eines Wohn-/Geschäftshaus. Von dort gelangte er über eine Metalltreppe auf den Balkon des Gebäudes und versuchte mehrfach die Terrassentüre aufzuhebeln. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter keinen Erfolg. An der Türe entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.