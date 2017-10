Anzeige

Unterensingen (pol) - In der Zeit von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 5.35 Uhr, wuchtete ein noch unbekannter Täter ein Fenster zu einem Lokal in der Esslinger Straße auf. Im Gastraum nahm er laut Polizei gezielt zwei Spielautomaten ins Visier. Nachdem er diese ebenfalls gewaltsam geöffnet hatte, entwendete er daraus Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der am Gebäude und den Geräten angerichtete Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.